Эрдоган намерен обсудить обстановку в Сирии с Путиным

Анкара, 7 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии.

«Вчера вечером я провел переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку [в Сирии]», — сообщил президент Турции в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара не отступит от меморандума, подписанного по итогам встречи президентов России и Турции в Сочи, и до конца выполнит свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов, на северо-востоке Сирии, сообщает Infox.ru. Анкара ставила своей целью обезопасить турецко-сирийскую границу от террористов, пишет НСН. Отметим, что курдские радикалы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На деле вооруженные формирования курдов дискриминировали проживающих на северо-востоке Сирии арабов-суннитов и включали боевиков ИГ1 в свои ряды, создавая таким образом спящие террористические ячейки.

22 октября Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретились в Сочи. По итогам переговоров был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод бандформирований курдов, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.