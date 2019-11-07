Киев попросил NYT исправить карту страны без Крыма

Киев, 7 ноября. Украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times исправить ошибку и опубликовать карту Украины с Крымом вместо той, что обнародовало издание без полуострова в составе страны. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

Как объяснили в посольстве, The New York Times опубликовала карту Украины без Крыма в одной из своих последних статей​​​. Украинская сторона немедленно попросила СМИ исправить ошибку и «не играть на руку российской пропаганде».

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде… Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Несмотря на то, что Крым официально стал российским регионом по итогам народного референдума еще в марте 2014 года, Украина продолжает считать полуостров своим и обвиняет Россию в аннексии.

Так, ранее украинцы возмутились школьными дневниками с «неправильной» картой страны (также без Крыма), которые обнаружили в продаже в одной из популярных сетей супермаркетов.

Кроме того, со стороны Киева продолжают звучать заявления о планах возврата региона Украине, об этом говорит в том числе и президент страны Владимир Зеленский.

Российское руководство в свою очередь неоднократно подчеркивало, что жители Крыма подавляющим большинством голосов проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем и в полном соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».