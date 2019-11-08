США проводят вооруженное патрулирование нефтяных полей в Сирии

Дамаск, 8 ноября. Американские силы, которые, как объявил президент Дональд Трамп, останутся в Сирии, проводят вооруженные военные патрулирования вблизи нефтяных месторождений и скважин в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, контролируемых курдскими террористами. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Каждый день американские патрули покидают базы, которые остались в Сирии, и направляются к нефтяным месторождениям и скважинам. Работа в регионах осуществляется целыми партиями, чтобы не дать сирийской правительственной армии выйти на территории этих скважин и обеспечить, чтобы важный ресурс оставался в руках Вашингтона.

По словам Трампа, основная цель американских войск в Сирии заключается в том, чтобы охранять нефтегазовые месторождения, которые, как он утверждает, подвергаются опасности со стороны боевиков запрещенного в России «Исламского государства1». При этом, осуществлять контроль за сирийско-турецкой границей он призывает других.

«Мы обеспечиваем сохранность нефтяных месторождений, мне нравится нефть, — заявил Трамп. — Мы сотрудничаем с курдами. Мы также работаем с Турцией и многими другими странами».

Официальный представитель Минобороны России генерал Игорь Конашенков объявил, что доходы от сирийских операций по контрабанде нефти правительственными учреждениями США превышают 30 миллионов долларов в месяц, подчеркнув, что «действия Вашингтона по захвату и контролю нефтяных месторождений в восточной Сирии просто блокируют дороги, но на международном уровне».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп допустил возможность добычи нефти в северных районах Сирии американской компанией – в интересах курдов-террористов. Он пообещал «придумать что-нибудь» для курдских радикалов, чтобы у них были денежные средства. Президент США не исключил, что в регион может прийти американская нефтяная компания, которая займется добычей нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.