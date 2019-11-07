Курды нарушили обязательства и не покинули зону у границы с Сирией, заявил Эрдоган

Анкара, 7 ноября. Курдские боевики все еще не вывели свои вооруженные формирования с северо-востока Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что Анкара после переговоров с Вашингтоном дала боевикам 120 часов на то, чтобы уйти, а после меморандума о взаимопонимании, который Турция заключила с Россией, курдам было дано 150 часов на отвод своих сил из приграничной зоны.

«Но эти договоренности не были выполнены, террористы не вышли с этих территорий», — подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

Отметим, что курдские боевики буквально вынуждают Турцию продолжать свою операцию «Источник мира» на северо-востоке страны. Накануне они заявили, что за сутки ими было уничтожено две единицы военной техники турецкой армии.

Политолог Наталья Елисеева в комментарии ФАН не исключила, что в ситуацию вмешались Штаты, возможно, снова пообещав курдам помощь. Вашингтону выгодно дестабилизировать положение дел в Сирии, это отвлекает внимание Дамаска от наглой кражи нефти, что американцам совсем не на руку.

США сейчас выгодно создать напряженность в регионе, тем самым организовав сирийскому правительству дополнительные проблемы. В противном для американцев случае все внимание останется прикованным к незаконной добыче Соединенными Штатами нефти.

Пока ситуация остается сложной на территориях, которые сейчас незаконно удерживаются курдскими вооруженными формированиями в Заевфратье. Исторически на этих землях проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские бандформирования угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

Атаки курдов на турецких военных подтверждают, что боевики наплевали на все обязательства и в угоду США провоцируют Анкару на продолжение антитеррористической операции. Она была приостановлена после того, как 22 октября президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заключили меморандум о взаимопонимании. Согласно этому меморандуму, в приграничную зону на границе Сирии и Турции вводились подразделения российской военной полиции и сирийских пограничников, которые в течение 150 часов должны были проконтролировать отвод курдских формирований из этой зоны. После этого территорию вдоль границы Сирии и Турции стали патрулировать совместные наряды военной полиции РФ и турецких военных.