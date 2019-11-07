Получение российскими военными ракеты «Праща Давида» от армии Сирии назвали большой удачей

Если действительно израильская ракета «Праща Давида» попала в хорошем состоянии в руки российских военных, то это большая удача, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Российские военные получили от сирийских коллег израильскую ракету «Праща Давида» после того, как она упала на территории САР из-за технического сбоя. Об этом сообщает китайский портал Sina.

По информации портала, ракета была обнаружена в июле 2018 года. Предполагается, что Израиль запустил две ракеты «Праща Давида» для перехвата ракет тактического комплекса «Точка». Однако ни одна ракета из-за технических проблем не смогла поразить цель, после чего рухнула в районе Голанских высот. Это позволило подобрать ее для дальнейшего изучения. Сообщается, что аппарат был доставлен на сирийско-российскую базу, а затем его передали России для изучения.

Как отмечает Игорь Коротченко, Израиль продолжает «играть в свою игру» на Ближнем Востоке, которая полностью не совпадает с российскими национальными интересами.

«Для нас главная задача – избежать инцидентов между российскими и израильскими военными. Тем более действия Израиля привели к уничтожению российского самолета разведчика и гибели большого количества наших военнослужащих», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если действительно такая ракета попала в нормальном состоянии для изучения к российским военным, то для нас это изделие представляет первостепенный интерес, подчеркивает военный эксперт.

«Это связано с тем, что оборонно-промышленный комплекс Израиля находится в числе передовых разработчиков оружия в мире, в том числе в области оружия ПРО. Поэтому изучение данного изделия нашими военными специалистами и конструкторами, занимающимися производством российских систем ПРО, будет очень важным подспорьем в понимании логики работы Израиля. Также мы сможем узнать, как минимизировать возможный ущерб для себя от данного вида оружия. Любые образцы высоко – современного западного оружия, которые попадают в руки российских военных, это всегда хорошо», — рассказал эксперт.

Коротченко обращает внимание, что существует общемировая практика добывания образцов вооружения и военной техники западных стран.

«К тому же это является одним из приоритетов деятельности российской военной разведки. Если ракета в хорошем состоянии попала в наши руки, то это большая удача для нас», — сообщил собеседник ФАН.

Отметим, в течение семи лет Израиль выпустил по территории Сирии сотни ракет, нанес десятки авиаударов, мотивируя это необходимостью удерживать иранские силы подальше от своей северной границы.

Как заявила в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия Тель-Авива в регионе грубо нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики и дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.

«Праща Давида» — система перехвата ракет средней и меньшей дальности. «Праща Давида» была разработана и совместно производится израильской государственной компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd и одним из крупнейших производителей оружия в США, компанией Raytheon Co. Эксперты сообщают, что впервые она была применена в 2018 году и по своим боевым качествам сравнима с российской С-400.