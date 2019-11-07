Рябков заявил, что вбросы западных СМИ не способствуют нормализации между РФ и США

Иерусалим, 7 ноября. Вбросы западных СМИ оказывают негативное воздействие на настроения американской внутренней аудитории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который отреагировал на фейк The New York Times о ЧВК «Вагнера» в Ливии.

Дипломат подчеркнул, что в России давно привыкли к регулярным «небылицам», которые активно публикует американская пресса. Однако общественность в США такие периодические фейки уже давно встречает негативно.

«Общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся», — заключил Рябков.

The New York Times ранее опубликовал материал, в котором утверждает, что в Ливии якобы находятся «русские снайперы», использующие экспансивные патроны. Эксперты тут же поставили «факты» под сомнение, указав, что данные боеприпасы используются только для охотничьих ружей.

К примеру, медицинский эксперт, патологоанатом Александр Эдигер в разговоре с Федеральным агентством новостей объяснил, что экспансивные припасы, о которых идет речь в статье, никогда не применяются в снайперских винтовках в связи со строением оружия. Сама же экспансивная пуля имеет худшую баллистику, чем регулярный патрон.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что текущий уровень отношений между Россией и США «непозволительно низок» для крупнейших ядерных держав. Тем временем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев указал, что в американском Конгрессе практически «единодушный антироссийский консенсус».