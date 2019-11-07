В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Москва, 7 ноября. Непривычно теплая для ноября погода стоит в центре России, однако резкого похолодания в ближайшее время не избежать. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она отметила, что пока температура воздуха держится выше климатической нормы. Через центральные регионы страны проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду.

«К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится», — сказала Паршина в комментарии «Российской газете».

По ее словам, самым холодным днем за период 7–11 ноября в столичном регионе станет 9 ноября. Температура воздуха днем прогреется всего до плюс 3–8 градусов по Цельсию, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса по Цельсию. В последующие дни температура воздуха снова пойдет на повышение, добавила синоптик.

По ее словам, к субботе немного потеплеет и на северо-западе России: к субботе в Ленинградской и Мурманской областях, а также в Карелии ожидается до плюс четырех градусов, возможен снег. При этом в Поволжье к концу недели, напротив, сильно похолодает. На севере региона ночью температура опустится до минус 12 градусов по Цельсию, днем — до минус 1–6 градусов. Южнее Казани температура воздуха ночью 9 ноября понизится до минус двух — плюс трех градусов. Такая погода, по прогнозу, сохранится до начала следующей недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ноябре Россию ожидает серия температурных рекордов.