Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать

Москва, 7 ноября. Первый концерт поп-исполнителя Димы Билана в рамках тура «Планета Билан на орбите» прошел в среду в «Крокус Сити Холле», в концертном зале собралось большое количество поклонников исполнителя. Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала его продюсер Яна Рудковская.

Телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлено, как она в компании подруг танцует под композицию Билана.

«Танцы набирают всегда нереальные просмотры, а тем более под самого любимого артиста в мире с самыми веселыми девочками», — подписала ролик музыкальный продюсер.

Далеко не все фолловеры оценили танцы телеведущей, некоторые отметили, что из слишком глубокого декольте женщины практически «вываливалась» грудь, пишут «Дни.ру».

«Это не танцы, а сиськотряс», — посмеялись некоторые участники обсуждения ролика.

Многие фолловеры не решились назвать танцами увиденное, поскольку, по их мнению, движения были неуклюжими. Пользователь под ником radionova_ylia отметила, что «светские львицы, а двигаться не умеют».

«Яна, танцевать — это явно не ваше, не в обиду», — посоветовала продюсеру подписчица в Instagram.

Ранее подписчики высмеяли Рудковскую за видео с голубем, назвав ужасным ее внешний вид.