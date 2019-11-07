МИД РФ назвал фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии очередной небылицей американских СМИ

Иерусалим, 7 ноября. Американская пресса далеко не впервые публикует «разного рода небылицы», отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя фейковый материал The New York Times о ЧВК «Вагнера» в Ливии.

«Американские СМИ не в первый раз распространяют разного рода небылицы и злонамеренные слухи», — подчеркнул дипломат в Израиле, куда прибыл с рабочей поездкой.

Отметим, что ситуация в Ливии неспокойная и без провокаций западных СМИ. В стране восемь лет назад начался политический кризис. Теперь в Ливии действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое создано при поддержке Евросоюза и ООН, а восток находится под контролем избранного парламента.

Статья The New York Times — не первая выдумка о «русских военных» в Ливии. К примеру, Bloomberg попытался выдать смонтированный ролик из Сирии за «доказательство присутствия» ЧВК «Вагнера» в Ливии. Отметим, что фейк довольно сложно было разоблачить, над его созданием авторы изрядно постарались.

Позднее с той же целью СМИ использовали старые фотографии военнослужащих российских сил специальных операций на территории Сирии.