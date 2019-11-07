В Госдуме и Совфеде назвали ответ России на выход США из Договора по открытому небу

Москва подготовила ответ на случай выхода США из Договора по открытому небу. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. В обеих палатах российского парламента рассказали, какими именно могут быть ответные шаги Москвы на действия Вашингтона.

Комментируя сообщение американских СМИ о подписании Дональдом Трампом документа о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, Владимир Ермакова подчеркнул, что это не является «большим сюрпризом» для России и что выход американцев из очередных договоренностей наносит удар по международной безопасности.

«К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века», — констатировал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

При этом Ермаков сообщил, что у России уже готовы ответные шаги на случай, если намерение США по выходу из соглашения будет реализовано.

«К сожалению, в последние годы мы наблюдаем совершенно безответственное поведение США к мировой политике. Они пренебрегают действующими нормами международного права и нарушают договорные обязательства. Американское поведение напоминает слона в посудной лавке. Потому что сегодня мир очень хрупкий, потенциально конфликтный, и в таких условиях нужно максимально ответственно подходить ко всем ранее достигнутым договорным отношениям», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По мнению депутата, несмотря ни на что, США решатся выйти из Договора по открытому небу.

«Для американского руководства в приоритете национальные интересы в разных точках мира, а международные договора и обязательства им мешают. Поэтому односторонний выход США из Договора по открытому небу — это, к сожалению, событие предсказуемое. Поэтому и ответ у России на этот случай уже готов. Каким будет наш ответ? Думаю, мы постараемся сконсолидировать мировое сообщество и убедить его в том, что односторонние действия США не приведут к позитивным результатам в глобальном масштабе. Уверен, что к нам прислушаются многие европейские государства, даже те, которые традиционно выступают союзниками США. Потому что они во многом не разделают политику Вашингтона, который выходит из международных договоров, ставя собственные интересы выше всех остальных», — считает Антон Морозов.

А вот член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов полагает, что ответ России на выход США из Договора по открытому небу будет лежать в сфере безопасности.