Кристен Стюарт рассказала правду об отношениях с Паттинсоном

Нью-Йорк, 7 ноября. Известная американская актриса Кристен Стюарт рассказала о своих отношениях с коллегой Робертом Паттинсоном, с которым после совместной работы в саге «Сумерки» у нее был роман.

В настоящее время исполнительница роли Беллы из знаменитой вампирской франшизы встречается со сценаристом Диланом Майером. Обаятельный вампир Эдвард тоже нашел себе новую пассию в лице модели и начинающей актрисы Сьюки Уотерхаус. Однако актеров все еще иногда спрашивают о былых отношениях.

Недавно о них снова спросили Кристен Стюарт на американском радиошоу Говарда Стерна.

«Мы были вместе несколько лет. Он был моей первой любовью», — призналась актриса.

Она рассказала, что из-за постоянного преследования папарацци они с Паттинсоном не могли в полной мере проявлять чувства друг у другу, переживать обычные повседневные романтические моменты.

«Мы не держались за руки, когда шли по улице, чтобы лишний раз не давать журналистам повод посплетничать. Это было ужасно», — сказала Стюарт.

Радиоведущий спросил актрису, согласилась бы она выйти замуж за Паттинсона, если бы он сделал ей такое предложение, и она ответила, что приняла бы его.

«Ко всем своим отношениям я отношусь серьезно. Я никогда не была легкомысленной», — объяснила звезда.

Пара Стюарт и Паттинсона распалась в 2016 году, это произошло к сожалению их многочисленных поклонников. Актриса тогда сказала, что их отношения стали лишь «картинкой», продуктом общества, лишившись всякой жизни.

Стюарт получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в популярной во всем мире серии фильмов «Сумерки», первая из картин которой вышла на экраны в 2008 году. В 2012 году журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой, а в 2015 году она стала первой женщиной-актрисой в истории США, удостоенной французской премии «Сезар».