Асмус хочет отказаться от новой роли из-за скандала с постельной сценой

Москва, 7 ноября. Российская актриса Кристина Асмус из-за травли хейтеров хочет отказаться от съемки в новом фильме. Дело в том, что в этой картине ей нужно будет сниматься в белье. Но из-за волны ненависти после откровенной сцены в фильме «Текст» она очень боится.

«Хватит с меня таких сцен. У меня подписан договор, есть обязательства перед студией, и это очень большое кидалово с моей стороны», — заявила она в эфире шоу Юлии Морозовой.

Девушка пожаловалась, что тролли в Сети добиваются ее развода с комиком Гариком Харламовым. Более того, даже требуют лишить ее родительских прав. Асмус подчеркнула, что даже огромная сумма неустойки, которую ей придется выплатить за отказ от роли, ее не остановит: сейчас ей гораздо важнее сохранить семью.

Кристина отметила, что ее муж очень ее поддерживает, но тоже переживает, и она прекрасно может его понять. По словам Асмус, репутация и нервы Гарика его дороже любой работы, сообщает teleprogramma. pro.

Сетевая травля до того довела актрису, что она даже расплакалась в эфире шоу. Звезда не могла сдержать эмоции и признавалась, что из-за скандала, в центре которого она оказалась, у нее встает ком в горле.

Напомним, 4 ноября актриса в своем Instagram опубликовала инструкцию, которой пользуется хейтеры, устроившие ей травлю. По ее словам, тролли «делают так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой». Помимо этого они занижают рейтинга фильма «Текст» на «Кинопоиске», пишут антирецензии и оскорбительные комментарии. При этом работают недоброжелатели Асмус по специальному «графику хейтерства».