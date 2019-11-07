Армию Сирии и вертолеты ВКС РФ перебрасывают для отвода курдских бандформирований

Дамаск, 7 ноября. Армия Сирии перебрасывает дополнительные силы на север страны, чтобы обеспечить безопасность сирийско-турецкой границы. На север, кроме тяжелой артиллерии САА, отправлены боевые вертолеты ВКС РФ.

Ситуация на севере Сирии продолжает оставаться напряженной. Боевики курдских радикальных группировок, скрывающиеся на территории 30-километровой зоны безопасности, продолжают атаковать армию Турции и протурецкие формирования.

В этих условиях Россия и Сирия в рамках сочинского меморандума продолжают работу по обеспечению безопасности сирийской границы. Отмечается переброска войск САА к утвержденной границе зоны безопасности.

На севере Сирии отмечено появление транспортно-штурмовых вертолетов ВКС РФ Ми-8АМТШ и боевых «летающих танков» Ми-35. Это говорит о том, что российские вертолеты переброшены на аэродромы в непосредственной близости к границе с Турцией — возможно, на базы, брошенные американцами.

Стоит отметить, что оппонентов у ВКС России в небе над Сирией просто нет, поэтому российские летчики вполне могут чувствовать себя хозяевами неба. Характеристики глубоко модернизированных вертолетов позволяют выполнять самые разные задачи от транспортировки грузов и личного состава до уничтожения наземного и воздушного противника.

Вероятнее всего, возможности ВКС РФ будут использованы и для обеспечения патрулирования сирийско-турецкой границы.

Напомним, 9 октября армия Турции начала военную операцию «Источник мира», чтобы оттеснить и уничтожить на территории Сирии курдские вооруженные группировки, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана». Американские войска, длительное время поставлявшие вооружения курдским радикалам, невзирая на протесты Турции, после начала операции бросили курдских боевиков и вышли с территории Сирии — потом, однако, вернувшись, чтобы обеспечить с помощью подконтрольных курдских и арабских боевиков контроль над нефтяными месторождениями в Сирии. Главная цель Турции — вытеснить курдских террористов за пределы 30-километровой зоны вдоль границы.

В рамках сочинских соглашений президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали режим контроля и размещение САА вдоль границы и по международной автостраде М-4. Правительственные войска впервые за долгие годы вновь заняли северную границу Сирии.