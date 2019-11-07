Навальный тренировался унижать людей, доводя Соболь до слез на закрытых дебатах

Москва, 7 ноября. Скандальный блогер и глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный тренировался унижать людей на своей соратнице Любови Соболь. Об инциденте, который произошел в 2016 году, рассказал бывший юрист ФБК Виталий Серуканов на стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По словам Серуканова, три года назад в ФБК проходили закрытые дебаты, имитировавшие публичное обсуждение и позволившие Навальному тренировать ораторское искусство. Однажды на дебатах, главной темой которых стала смертная казнь, оппоненткой одиозного блогера выступила «неокрепшая» Любовь Соболь.

«Это сейчас она инфлюенцер «Би-Би-Си». А тогда она была маленькой забитой девочкой, которой все от мала до велика грозили пальцем», — подчеркнул Серуканов.

В ходе дебатов Соболь «выпрыгивала из штанишек» и практически победила Навального в тренировочном споре. В качестве аргумента сотрудница ФБК привела пример из своей семьи, заявив, что ее деда расстреляли.

«Похоже, это был истинный порыв, настоящая история. Но Навальный развернулся и на ее фразу сказал: «Правильно, что твоего деда расстреляли!» — вспоминает Серуканов.

Как сообщил экс-юрист ФБК, после этих слов у Соболь началась настоящая истерика со слезами. По мнению Серуканова, Навальный испытывает оргазм, унижая своих последователей. Как подчеркнул бывший сотрудник ФБК, скандальному блогеру нравится ощущение, что в коллективе своих обожателей можно сделать нечто непотребное и заслужить при этом аплодисменты.

Напомним, совместный стрим Виталия Серуканова и журналистки Леси Рябцевой «Прекрасная Россия бу-бу-бу» провел телеканал RT. В ходе стрима бывший сотрудник ФБК рассказал о кумовстве и «карманных адвокатах», помогающих фонду Навального отмывать деньги.