Москва, 7 ноября. Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть интимных фотографий. В 2015 году Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко столкнулись с тем, что в Интернете появились их фотографии интимного содержания.

Пару обвинили в распространении порнографии. В эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Королева рассказала, как личные кадры попали в Интернет. Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.

«Было две волны этой истории. Первая волна, когда украли телефон и начали нас шантажировать. По почте начали приходить письма», — уточнила исполнительница.

По словам артистки, за фотографии злоумышленники попросили 100 тысяч долларов. Не добившись от пары денег, преступники продали их газете за пять тысяч долларов. При этом Королева и Глушко смогли отсудить у издания компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Певица призналась, что тяжело переживала ситуацию, из-за стресса она посещала психотерапевта.

«А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок — он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили. Я очень тяжело это пережила… Это было трудное испытание, трудное очень… Особенно для меня», — подчеркнула певица.

Ранее ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке прокомментировал стиль и внешность певицы Наташи Королевой. Разбирать гардероб исполнительницы Васильев начал еще на фестивале «Жара» в Баку. Он посоветовал ей забыть о «задорных образах в духе пионерского лагеря».

По словам Васильева, Королева в свои 46 лет не собирается расставаться с короткими юбками и «хочет быть вечно молодой».

Ранее Наташа Королева спела свой хит из девяностых для подписчиков. Она выложила в Instagram ролик, в котором спела свой хит из девяностых «Желтые тюльпаны».

При этом женщина была одета в футболку с советской звездой, где вместо Ленина изображен портрет самой певицы. В какой-то момент к ней подходит молодой мужчина и дарит ей букет. Сама Королева, которая продвигает бренд «Сила юности», отметила в комментариях, что эти цветы символизируют молодость.