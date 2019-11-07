Рябков в ответ на фейк NYT о ЧВК «Вагнера» напомнил о вкладе РФ в урегулирование в Ливии

Иерусалим, 7 ноября. Москва действует в интересах урегулирования ситуации в Ливии и поддерживает направленные на это усилия, в том числе по линии ООН. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя фейковую статью The New York Times о ЧВК «Вагнера».

«Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию», — подчеркнул он во время рабочей поездки в Израиль.

В настоящее время в стране действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента. Политический кризис начался в стране в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи.

В начале апреля Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи, где находится ПНС Ливии. Его вооруженные формирования впоследствии начали ответную операцию «Вулкан гнева».

В июле Совбез ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии, а также призвал противоборствующие стороны вернуться за стол переговоров под эгидой организации.

The New York Times на днях опубликовал материал, в котором заявил, что в Ливии якобы присутствуют российские снайперы, использующие экспансивные пули или, как их еще называют, пули с полым наконечником. В разговоре с Федеральным агентством новостей медицинский эксперт, патологоанатом Александр Эдигер назвал статью классическим бредом.