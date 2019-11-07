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В Госдуме предложили оборудовать автобусы и троллейбусы тревожной кнопкой

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В Госдуме предложили оборудовать автобусы и троллейбусы тревожной кнопкой

Москва, 7 ноября. Оборудование пассажирского транспорта тревожной сигнализацией с выводом на пульт дежурного офицера ближайшего подразделения Росгвардии обеспечит безопасность россиян и сохранность имущества. Об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев, соответствующая инициатива будет направлена властям регионов.

Депутат напомнил, что в прошлом месяце в Севастополе стартовал тестовый проект централизованной охраны правопорядка на пассажирском транспорте. Так, к пункту централизованного наблюдения вневедомственной охраны подключено 245 автобусов и троллейбусов города.

Как отметил парламентарий, эксперимент проводится по итогам межведомственного обсуждения в Госдуме вопросов участия Росгвардии в обеспечении транспортной безопасности и уже доказал свою состоятельность, пишет «Парламентская газета».

Васильев обратил внимание на то, что проблема безопасности на общественном транспорте актуальна для всех городов РФ. В качестве примера он привел угрозы хулиганов, которые заставили петербургского водителя остановить трамвай, а затем изрисовали вагон. Кроме того, нередко конфликтные ситуации возникают при отказе пассажира оплачивать проезд, уточнил депутат.

Напомним, летом текущего года пассажир избил петербургского кондуктора из-за 40 рублей.

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Источник: Парламентская газета
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