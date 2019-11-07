Трамп предсказал США экономическую депрессию в случае победы демократов на выборах

Вашингтон, 7 ноября. США столкнутся с «невиданной» экономической депрессией в случае победы демократов на президентских выборах, которые пройдут в Штатах в 2020 году. Об этом заявил нынешний президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Луизиане.

«Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», — предсказал американский лидер.

Кроме того, Трамп утверждает, что демократы становятся все более «тоталитарными», пишет «АиФ». По мнению главы Белого дома, представители Демократической партии навязывают «социалистическую повестку». Также Трамп обвинил демократов в уничтожении юридических стандартов США и заявил, что его политические оппоненты «подавляют недовольных и клевещут на невиновных», передает KP.RU.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года, а предвыборная кампания стартует 3 февраля. Пока что имя соперника Трампа на предстоящих выборах неизвестно, однако многие считают самым вероятным кандидатом от Демократической партии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на предстоящих выборах. По словам американского лидера, опросы показали, что у Республиканской партии «все хорошо».