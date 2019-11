Американский истребитель F-16 «уронил» ракету в Японии

Токио, 7 ноября. Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 потерял учебный снаряд во время тренировочного полета, который выполнялся над префектурой Аомори в Японии. Об этом сообщило американское военное командование в этой стране.

Как уточнили японские СМИ, ракета, которую «уронил» самолет, приземлилась в районе частного сектора в селе Роккасе. Населенный пункт расположен в нескольких километрах от установленной зоны проведения полетов.

В военном командовании Соединенных Штатов заявили, что никаких данных о пострадавших или нанесенном ущербе не поступало.

1/2 While conducting training, an F-16 at Misawa released a device 5 kilometers from the Draughon range late Wednesday. The cause of the incident is still under investigation, and USFJ notified GOJ this morning in accordance with all agreements.