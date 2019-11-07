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Американский истребитель F-16 «уронил» ракету в Японии

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Американский истребитель F-16 «уронил» ракету в Японии

Токио, 7 ноября. Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 потерял учебный снаряд во время тренировочного полета, который выполнялся над префектурой Аомори в Японии. Об этом сообщило американское военное командование в этой стране.

Как уточнили японские СМИ, ракета, которую «уронил» самолет, приземлилась в районе частного сектора в селе Роккасе. Населенный пункт расположен в нескольких километрах от установленной зоны проведения полетов.

В военном командовании Соединенных Штатов заявили, что никаких данных о пострадавших или нанесенном ущербе не поступало.

Отметим, что это далеко не единственный инцидент, произошедший с американской военной авиацией в Японии. К примеру, в декабре 2017 года вертолет CH-53 «уронил» странный предмет на детский сад в японской префектуре Окинава. Предполагалось, что это была заглушка датчика состояния роторных лопастей.

В прошлом же месяце японская полиция арестовала трех американских морских пехотинцев, которые в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудников правоохранительных органов на острове Окинава. Инцидент произошел на дороге в районе курортного поселка Онна.

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Источник: Twitter военного командования США в Японии
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