Загорский решил взять под патронаж заброшенную могилу Вицина

Москва, 7 ноября. Продюсер и сценарист Андрей Загорский заявил, что готов привести в порядок заброшенную могилу известного советского актера Георгия Вицина, похороненного на Ваганьковском кладбище в Москве.

Захоронение прославленного актера и народного артиста СССР находится в плачевном состоянии. За могилой никто не ухаживает, и практически на протяжении года на ней находится табличка с просьбой срочно обратиться в администрацию кладбища, передают Nation News.

Неравнодушные люди берут искусственные цветы с соседних захоронений и перекладывают на могилу артиста, чтобы она не выглядела заброшенной.

Загорского такое отношение к памяти Вицина шокировало, и он решил взять захоронение под собственный патронаж.

«Я и моя открытая организация «Мемориалы России» готовы взять под патронаж данное захоронение. Насколько я знаю, его якобы дочь Наташа живет сейчас где-то за рубежом, и если его могилой некому заниматься, то действительно нужно взять захоронение под патронаж. Человек и в последние годы жизни был никому не нужен, и сейчас», — возмутился продюсер.

Он добавил, что за последние полгода ему по разным причинам доводилось бывать на Ваганьковском кладбище.

Напомним, Георгий Вицин умер в 2001 году в возрасте 84 лет. Широкую известность ему принесла роль Труса, которого он сыграл в комедиях Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Загорский в начале октября поделился с Федеральным агентством новостей впечатлениями о фильме про исполнительницу Юлию Началову, производством которого занимается Первый канал. Ему в создании картины «Я буду рядом» выпала роль режиссера.