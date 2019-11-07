Минобороны рассказало о планах по модернизации трех кораблей ТОФ

Вилючинск, 7 ноября. Министерство обороны Российской Федерации в следующем году подпишет договор на ремонт атомной подлодки «Томск» проекта 949А («Антей»), субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в 2021 году. Об этом рассказал в четверг журналистам во время посещения Северо-Восточного ремонтного центра заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко.

«В следующем году мы планируем заключить контракт на ремонт атомного подводного крейсера проекта 949А «Томск» со сдачей лодки в 2021 году», — отметил заместитель руководителя Минобороны, рассказывая о планах по загрузке СВРЦ.

Кроме того, он напомнил, что приоритетной задачей текущего года для предприятия стала модернизация малого ракетного корабля проекта 1234.1 «Смерч»: была усовершенствована система управления вооружением, а также установлены новые двигатели.

По словам Криворучко, ключевым элементом модернизации стало оборудование корабля противокорабельным ракетным комплексом «Уран», что существенно повысило боевые возможности по ликвидации надводных кораблей.

Как сообщала «Газета.Ru», подводные лодки проекта «Антей» — это серия советских и российских АПЛ, вооруженных крылатыми ракетами 3М45 и предназначенных для ликвидации авианосных ударных групп. Являются модернизированной версией субмарин проекта 949 «Гранит».