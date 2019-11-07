Москва, 7 ноября. Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору пуховика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как уточнили специалисты, в первую очередь нужно обратить внимание на соотношение пера и пуха в нем.

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать пуховик. Как объяснили эксперты, чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее. При этом перо гораздо дешевле пуха. Таким образом производитель может экономить на товаре и продавать некачественное изделие.

По словам сотрудников ведомства, изделие должно быть многослойным и правильно прошитым, а наполнитель — равномерно распределенным по поверхности куртки.

В Роскачестве напомнили, что тепловые свойства зимней верхней одежды помогает сохранять водо- и ветронепроницаемая ткань, а комфортное ощущение в верхней одежде при перепадах температуры обеспечивает еще и воздухо- и паропроницаемость ткани.

Ранее Роскачество дало советы по выбору теплой верхней одежды. Эксперты обратили внимание, что одежда с синтетическим наполнителем достаточно проста в уходе. Ее легко стирать, так как этот материал поглощает воду в минимальных количествах. В Роскачестве отметили, что миграция наполнителя практически исключена, то есть он не «лезет» наружу, а также не сбивается в комки.

Если наполнитель — пух или пухо-перовая смесь, то это может вызвать сложности при стирке одежды. Кроме того, такая одежда долго высыхает. Специалисты обращают внимание, что тепло зависит от соотношения пуха и пера: первого в идеале должно быть больше.

Предотвратить миграцию пуха может правильная простежка куртки — лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями установлено на отметке 15 сантиметров.

Кроме того, зимняя верхняя одежда должна быть водостойкой, уточнили в ведомстве. При этом ткани должны быть воздухо- и паропроницаемыми, чтобы не давать теплу внутри превращаться во влагу.

Куртка не должна стеснять движения человека. При выборе куртки необходимо помнить о том, что под ней будет еще и другая одежда.