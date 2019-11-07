Стало известно, как изменились цены на отели в Турции

Москва, 7 ноября. Высокий сезон в Турции постепенно становится длиннее, об этом свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и изменившаяся стоимость номеров, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Как стало известно из данных Ассоциации отельеров Турции, в начале осени заполняемость гостиниц в стране в сравнении с 2018 годом выросла почти на 6% — до 75%. Стоимость номеров при этом стала выше в среднем на 11,4% и составила 80 евро.

К примеру, в Стамбуле в сентябре выкупили 81,6% номеров, а средняя стоимость комнаты за год увеличилась до 97,4 евро. Как уточнили представители гостиничного бизнеса, существенное снижение числа отдыхающих из стран Персидского залива компенсировал рост турпотока из Германии, России и Индии.

Выяснилось, что Анталья стала лидером по темпу роста цен на гостиницы в Турции. Номера за год подорожали в среднем на 15,3% — до 101 евро в сутки.

Эксперты не исключают, что возможное введение «налога на проживание» снизит загрузку отелей на пике сезона, а именно в июле и августе. При этом новый сбор может переориентировать часть туристов на более дешевые направления — Грецию и Египет.

Напомним, о возможности введения нового налога в Турции стало известно в конце октября. Как уточняли в АТОР, платить его обяжут все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Гостиницы будут платить сбор не только за размещение отдыхающих, но также за все оказанные туристам услуги.

Поправки в законодательство могут вступить в силу уже с 1 апреля 2020 года, передает «Газета.ru». Ставка налога составит 1% от совокупной стоимости оказанных гостям услуг. Далее же, в 2021 году, объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%. Однако, как отметили эксперты, в следующем сезоне возможный рост налогов на стоимости турпакетов практически не скажется.