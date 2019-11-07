Видео стрельб «Буков» и «Торов» ПВО России и Египта опубликовали в Сети

Москва, 7 ноября. Совместные подразделения ПВО России и Египта впервые выполнили боевые стрельбы из разных зенитных ракетных комплексов на международных учениях под Каиром. Видео учений опубликованы в Сети.

В рамках тренировки военные двух стран отработали задачи отражения воздушного нападения боевых дронов в сложных условиях африканской пустыни.

На кадрах, которые представил телеканал «Звезда», можно увидеть пуски беспилотных мишеней и работу совместных расчетов средств российской и египетской систем ПВО.

Стрельбы выполняли расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», переносных ЗРК «Игла-С» и зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Шилка-М4».

За маневрами наблюдали начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО египетских Вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.

«Место полигона, где проводился этап боевой стрельбы, находится на древней земле Египта и называется Карат-эль-Рамль. В переводе с египетского — песочный континент», — рассказал начальник войсковой ПВО ВС РФ.

Леонов отметил, что стрельбы прошли успешно, без нарушений требований безопасности, все цели, которыми стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Бичкрафт», «Башни» и «Командер», были ликвидированы одной ракетой.

Совместные учения войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы — 2019» проходят с 26 октября по 7 ноября на территории тактического центра под Каиром. От РФ в них принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа.

Ранее на Камчатке состоялись учения по уничтожению крылатых ракет. Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработали перехват крылатых ракет в ночных условиях.