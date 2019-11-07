Политолог объяснил отсутствие «нормальных мужиков» на Украине

Драка экс-депутата парламента Украины Олега Ляшко и главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса показывает «бесхребетность» нынешней украинской власти, уверен лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Герус рассказал о нападении на него экс-депутата Рады и главы «Радикальной партии» Олега Ляшко в аэропорту «Борисполь».

«Сегодня известный защитник бизнеса [украинского олигарха Рината] Ахметова, забытый всеми Ляшко, ждал меня в аэропорту «Борисполь», чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает «немонополиста», и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес», — сообщается на странице Геруса в Facebook.

Депутат поясняет, что претензия Ляшко заключалась в импорте электроэнергии. При этом «три года импорта угля из России по формуле «Роттердам плюс», что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали, говорит Герус. Депутат Рады объясняет это тем, что на этом хорошо зарабатывал его дорогой «немонополист».

Как отмечает Юрий Кот, Олег Ляшко данным скандалом хотел решить несколько задач, где основной было стремление создать информационный повод.

«Этот информационный повод создан для того, чтобы люди обсуждали его, а не реальные проблемы Украины. День-два будут разговаривать только об этом. Но при этом подобные выступления Ляшко никак не решают задачи Ахметова по безопасности энергетического бизнеса. Это демонстрация Ахметовым готовности противодействовать захвату энергобизнеса Украины Игорем Коломойским. Поэтому здесь присутствует информационная и популистская составляющая», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

С другой стороны, это выходка Ляшко показывает, что он не поменялся, подчеркивает политолог. Ляшко как был «пудельком Ахметова», так и дальше показывает готовность служить ему.

«Когда Ляшко кричит все время одну фразу, «за чьи деньги!», специально формируя повестку для украинских СМИ, то нормальный человек спросит у него, а у тебя откуда деньги. Он ведь не бизнесмен или айтишник, а все время работал при власти, заработав сумасшедший капитал и оформив его на свою маму», — сообщил собеседник ФАН.

Кот обращает внимание, что Герус, являющийся представителем молодого «бесхребетного» поколения, повел себя не нормально.

«Нормальный мужик уже давным-давно сломал бы ему челюсть одним ударом. При этом он был бы прав и его никто за это не осудил. Суд бы его оправдал, т. к. Ляшко изначально был провокатором. Получается, что нормальных мужиков на Украине нет. Поэтому здесь показана бесхребетность нынешней украинской власти, ублюдство бывших властителей, а также деградация украинского политикума» — добавил политолог.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Указанные правки были приняты с подачи главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. В последующем Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Отметим, что Ляшко известен неординарными выходками. Ранее он призвал «вынести на вилах» Верховную раду и правительство Украины за решение разрешить продажу земли. Кроме того, лидер Радикальной партии также пообещал сжечь здание парламента. До этого политик заявлял, что решил объединиться с Виталием Кличко для борьбы с «зеленой чумой».

Ляшко баллотировался на пост президента Украины в 2019 году. Занял седьмое место среди кандидатов в первом туре.