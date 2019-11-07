Директор SWIFT назвал признаки подозрительной операции

Москва, 7 ноября. Попытку отправить сообщение в уик-энд через SWIFT можно считать признаком подозрительной операции. Об этом заявил журналистам директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.

Он обратил внимание на то, что кредитно-финансовые организации с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда клиенты посылают сообщения.

«Так, если кто-то попытается отправить сообщение в воскресенье — наверное, это подозрительно», — ответил Геринг на вопрос, как при помощи SWIFT можно бороться со злоумышленниками и что можно считать признаком сомнительной транзакции.

Геринг указал на то, что огромная доля бюджета компании идет на поддержку непрекращающейся работы сервисов и обеспечение киберустойчивости системы. По его словам, лишь 0,001% времени SWIFT может быть недоступной — за 12 месяцев это максимум перечисляется в минутах, нужных для технического обслуживания, сообщает РИА Новости.

Отслеживая транзакции через SWIFT, можно результативнее бороться, к примеру, с отмыванием денег. Внутри SWIFT имеется система, которая проверяет сообщения по пути, указал он.

Напомним, SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тыс. крупнейших организаций в более чем 200 государствах.

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