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Роспотребнадзор дал советы по выбору хлеба

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Роспотребнадзор дал советы по выбору хлеба

Москва, 7 ноября. Хлеб необходимо выбирать без трещин и вмятин, нужно также помнить о сроке годности продукции. Такие советы по выбору продукта питания дали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве порекомендовали обратить внимание на хлеб и хлебобулочные изделия, изготовленные на местных предприятиях. Приобретать такую продукцию лучше в стационарных местах торговли, где созданы все необходимые условия для ее хранения, уточнили специалисты.

«Хлеб должен быть хорошо пропечен (…) эластичным, поперечным и равномерно пористым, не влажным на ощупь», — говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, белый хлеб сохраняет свои полезные свойства на протяжении суток после изготовления, ржано-пшеничный и ржаной хлеб — в течение 36 часов, передает «ФедералПресс».

По словам экспертов, хранить хлеб лучше всего в специальной хлебнице или тканевом мешке, а не в полиэтиленовом пакете, пишет «Вечерняя Москва». В Роспотребнадзоре напомнили, что употреблять продукт с плесенью нельзя, поскольку это явный признак порчи.

Роспотребнадзор дал советы по выбору хлеба

Ранее эксперты ведомства дали рекомендации по правильному выбору кондитерских изделий на российских прилавках. По их словам, приобретать сладости нужно только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения соответствующей продукции.

При выборе необходимо акцентировать внимание на продуктах, изготовленных местными предприятиями, поскольку импортные долго едут в магазины. Следовательно, в ней используются консерванты, «продлевающие жизнь».

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Источник: Пресс-служба Роспотребнадзора
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