Роспотребнадзор дал советы по выбору хлеба

Москва, 7 ноября. Хлеб необходимо выбирать без трещин и вмятин, нужно также помнить о сроке годности продукции. Такие советы по выбору продукта питания дали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве порекомендовали обратить внимание на хлеб и хлебобулочные изделия, изготовленные на местных предприятиях. Приобретать такую продукцию лучше в стационарных местах торговли, где созданы все необходимые условия для ее хранения, уточнили специалисты.

«Хлеб должен быть хорошо пропечен (…) эластичным, поперечным и равномерно пористым, не влажным на ощупь», — говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, белый хлеб сохраняет свои полезные свойства на протяжении суток после изготовления, ржано-пшеничный и ржаной хлеб — в течение 36 часов, передает «ФедералПресс».

По словам экспертов, хранить хлеб лучше всего в специальной хлебнице или тканевом мешке, а не в полиэтиленовом пакете, пишет «Вечерняя Москва». В Роспотребнадзоре напомнили, что употреблять продукт с плесенью нельзя, поскольку это явный признак порчи.

Ранее эксперты ведомства дали рекомендации по правильному выбору кондитерских изделий на российских прилавках. По их словам, приобретать сладости нужно только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения соответствующей продукции.

При выборе необходимо акцентировать внимание на продуктах, изготовленных местными предприятиями, поскольку импортные долго едут в магазины. Следовательно, в ней используются консерванты, «продлевающие жизнь».