Восемь детей получили отравление угарным газом в жилом доме в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, 7 ноября. Восемь детей и двое взрослых получили отравление угарным газом в жилом доме в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО — Югра.

«Десять человек получили отравление угарным газом легкой степени, из них восемь детей. Пострадавшие находятся в БУ «Окружная клиническая больница» Ханты-Мансийска. Четыре в состоянии средней степени тяжести, шесть — в легкой степени», — рассказали в департаменте.

Также в отделении уточнили, что все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме, и у всех пациентов наблюдается положительная динамика.

В департаменте здравоохранения объяснили, что в одном из жилых домов Ханты-Мансийска произошло отравление угарным газом. При этом возгорания на месте ЧП не было. Пострадавшие вызвали скорую помощь самостоятельно.

В результате десять человек были госпитализированы, один отказался.

В МЧС пояснили, что, по предварительным данным, источником угарного газа стал обогреватель или тепловая пушка.

Межрайонная прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку после инцидента.