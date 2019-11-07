Москва, 7 ноября. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа и навестил дислоцированную в Туве горную бригаду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас в месте дислокации бригады завершается строительство нового военного городка. На вооружении бригады стоят бронеавтомобили специального назначения «Тигр-М СпН», самоходные орудия «Нона-СВК», автомобили высокой проходимости «Урал», а также другие образцы вооружения.

Кроме того, для подготовки бойцов оборудован полигон «Кара-Хаак» с горной полосой и скалодромом. В оборонном ведомстве уточнили, что в военном городке бригады построен первый жилой дом для военнослужащих. На очереди стоит сдача в эксплуатацию еще четырех зданий на 360 квартир.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о программе обеспечения жильем военных в Крыму и Севастополе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественниками в Симферополе. Один из участников встречи с российским лидером поднял вопрос об обеспечении жильем в Крыму военных и молодых семей. Глава государства рассказал, что по данному вопросу уже создана целая программа, в том числе военные ипотеки.

Президент пообещал уточнить, что в настоящее время делается как по постоянному жилью, так и по служебному.

«Мы ни в коем случае не должны допускать отставания, как это было в предыдущие десятилетия. Все будем для этого делать, посмотрим, как работает здесь военная ипотека», — сказал президент.

На уточняющий вопрос, что речь идет именно о служебном жилье, российский лидер отметил, что именно эта программа уже заработала, она будет распространяться как на Крым, так и на Севастополь.

В 2014 году Крым вошел в состав РФ демократическим путем. Большая часть населения полуострова на народном референдуме высказалась за воссоединение с Россией. Голосование при этом прошло в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Севастополь стал городом федерального значения.