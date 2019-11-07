Военный эксперт рассказал, как уничтожить одним ударом все авианосцы США

Москва, 7 ноября. Нанести необратимый ущерб одновременно всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе, которая одна в Америке может строить и ремонтировать атомные авианосцы. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, на верфи в Вирджинии имеется три стапеля, которые в состоянии принять такие корабли. При этом отмечается, что два подобных помоста используются для ремонта, а один — для возведения. Сивков указывает на тот факт, что в случае военного конфликта «по единственной верфи могут быть нанесены удары крылатыми ракетами в традиционном снаряжении», пишет «Военно-промышленный курьер».

В октябре текущего года атомный авианосец Gerald R. Ford американского флота, считающийся самым дорогостоящим кораблем в мире, вышел на очередные морские тестовые испытания.

Ранее обозреватель радио Sputnik Михаил Шейнкман подчеркивал, что ситуация с ремонтом авианосцев США настолько удручающая, что командование ВМС США обратилось за советом к круизной компании. Как считает эксперт, рекомендация в этом случае может быть только одна: превратить авианосцы в плавучие пляжи.