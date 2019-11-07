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Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

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Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Москва, 7 ноября. Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка», говорится в приказе на сайте ведомства.  

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 258 место в банковской системе РФ. Регулятор заявил, что банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, финансово-кредитная организация предоставляла в контролирующие органы неполную и некорректную информацию. Банк также проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.

Ранее Центробанк лишил лицензии московский банк «РИАЛ-КРЕДИТ». Решение об отзыве лицензии связано с неисполнением данной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Прекращение деятельности банка осуществлено в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей Банка России в предусмотренных ЦБ случаях. Согласно документу, правилами платежной системы Центробанка России могут быть установлены особенности получения ее участниками услуг в рамках системы, включая случаи обязательности использования этих услуг и указания средств индивидуализации. 

При этом совет директоров Банка России наделяют полномочиями определения тарифов на услуги в своей платежной системе, а также максимальных значений размера платы, которая взимается кредитной организаций со своих клиентов за перевод средств или предоставление иных услуг. 

Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

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Источник: пресс-служба Центробанка РФ
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