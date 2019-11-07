Ученые рассказали об опасности бессонницы

Беркли, 7 ноября. Научные сотрудники из Калифорнийского университета в Беркли провели исследование и выяснили, что отсутствие глубокого сна делает человека уязвимым к депрессиям и стрессу, а также повышает чувство тревоги. Об этом сообщает научное издание Nature Human Behabiour.

Так, в исследовании принимали участие свыше 330 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Эксперты наблюдали за тем, как изменяется их психическое состояние в зависимости от количества часов сна в сутки.

Отмечается, что для этого испытуемых попросили провести в лаборатории две ночи — одну без сна, а вторую с обычной продолжительностью сна. после этого респондентам продемонстрировали серию специально подобранных видео, которые должны были вызвать у участников эксперимента тревогу или отвращение, пишет «ФедералПресс».

В итоге оказалось, что после ночи без сна префронтальная кора мозга, отвечающая за проявление обеспокоенности и тревоги, работала со сбоями. Кроме того, эксперты определили, что плохой сон почти на 30% способствует возникновению стресса, сообщает «Газета Кемерова».

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