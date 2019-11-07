Представитель РПЦ предложил изучать Евангелие на школьных уроках литературы

Москва, 7 ноября. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил внести изучение религиозных текстов в школьный курс литературы.

«В школе изучаются такие памятники литературы, как «Война и мир» Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, рассказы Чехова, пьесы Островского. Евангелие является памятником литературы, причем очень авторитетным, самым читаемым», — пояснил представитель Русской православной церкви (РПЦ) в интервью KP.RU.

Иларион подчеркнул, что изучать Евангелие следует именно как литературный памятник. По его словам, школьники смогут знакомиться с неадаптированным вариантом религиозного текста с 12 лет.

Ранее Иларион предложил изучать в школах Библию, Коран и Тору. Митрополит Волоколамский считает, что знакомство с религиозными текстами позволит восполнить нехватку «нравственной составляющей» у молодых людей.

Кроме того, Иларион уверен, что в школах необходимо усилить патриотическое воспитание. Это поможет предотвратить «утечку мозгов» из нашей страны. По мнению митрополита, желание эмигрировать появляется «в той социокультурной среде, где патриотическому воспитанию не уделяется должного внимания», сообщает телеканал «360».