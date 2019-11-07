В Киеве заявили, что «нормандский саммит» до конца года не состоится

Срыв разведения войск в Донбассе в районе Петровского, случившийся 4 ноября по вине Киева, не стал сюрпризом для местных политологов. Многие на Украине заранее прогнозировали, что власти во главе с президентом Владимиром Зеленским вновь побоятся «с первого захода» травмировать местных патриотов и националистов. Впрочем, считает глава киевского Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, «команде Зе» все равно придется полностью выполнить предварительные условия Москвы. Ведь в противном случае не будет ни «нормандского саммита», ни мира в Донбассе.

Напомним, 4 ноября украинская сторона саботировала начало отвода сил и средств в районе Петровского в Донбассе. По словам главы представительства ДНР в «Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня» Руслана Якубова, в условленное время ополченцы произвели запуск белой сигнальной ракеты в Петровском — в знак готовности возобновить разведение войск. Однако ответа с украинской стороны не последовало. Отказ от начала разведения войск Якубов назвал «откровенным саботажем Минских договоренностей» и «признаком отсутствия у президента Зеленского авторитета главнокомандующего».

В штабе Операции объединенных сил Украины в Донбассе не придумали ничего лучше, чем назвать происходящее «провокацией». Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что «разведения войск 4 ноября и не могло состояться из-за нарушения режима тишины, зафиксированного 30 октября». По его словам, дата начала процесса в Петровском «будет пересмотрена» (сегодня она уже формально назначена на 8 ноября. – Прим. ФАН). По мнению киевского политолога, главы киевского «Института политического анализа и международных исследований» Сергея Толстова, военное и политическое руководство Украины может сколько угодно «петлять», но избежать разведения сил на пути к «нормандскому саммиту» все равно не удастся.

«Сегодня всем, в том числе и на Банковой, предельно ясно, что встреча в «нормандском формате» может состояться только после полного разведения войск в Золотом и Петровском. А также после подписания документа, который должен заменить собой «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений», — говорит Толстов. – «Президент России Владимир Путин будет в любом случае ждать полного разведения войск по всем обозначенным пунктам».

По словам аналитика, в переговорах по саммиту есть и еще один нюанс – до сих пор не согласовано предполагаемое содержание итогового документа. Его должны утвердить еще до саммита члены «нормандской четверки».

«Владимир Путин неоднократно говорил, что «без этого коммюнике нет никакого смысла встречаться». Поэтому, по моей информации, Москва и Киев сейчас активно согласовывают документ на основе «формулы Штайнмайера». Стороны ищут общие позиции, но, по заявлению украинского МИДа, этот документ пока не согласован», — сообщил Сергей Толстов

Политолог напомнил – президент РФ договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном встречаться только при наличии гарантии достижения конкретных результатов. А не для того, чтобы «просто повидаться и разъехаться», как было при Петре Порошенко.

«Поэтому Москва четко обозначила свои требования по разведению войск в двух пунктах, одобрению Киевом «формулы Штайнмайера» и согласованию общего коммюнике. Понятно, что Москва будет пытаться реализовать, прежде всего, свое видение «минского процесса», — подчеркивает глава «Института политического анализа и международных исследований». — Еще в Кремле хотят, чтобы Украина имплементировала новую редакцию закона «Об особом статусе местного самоуправления ЛНР и ДНР» в законодательство страны.

По мнению Толстова, если Москва не будет ставить чрезмерно жесткие требования к Киеву, то проведение саммита вполне возможно.

«Однако в этом году встреча в «нормандском формате» маловероятна», — признает Толстов. – «На это накладывается ситуация как с транзитом газа через Украину, так и с прямыми его поставками из РФ. Это — тоже серьезное препятствие для саммита. Потому что «Северный поток — 2», даже будучи построен, быстро не может быть введен в строй, и Москва будет по-прежнему заинтересована в транзите газа в ЕС через территорию Украины. То есть в продлении контракта на один год. Украина на это не намерена соглашаться – она требует, как минимум, 10-летнего соглашения с объемом прокачки не менее 60 млрд «кубов» в год. России такой контракт не нужен по определению».

Шансы на то, что встреча в «нормандском формате» состоится до конца года, снижает и необходимость имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.

«До конца 2019 года Украина должна внести изменения в закон «Об особом статусе Донбасса», — напомнил аналитик. — С 2016-го Украина ежегодно продлевала закон, принятый по инициативе Порошенко в 2014-м. Если Киев на этот раз не пойдет по старому сценарию, и примет новую редакцию закона, то Москва может заявить, что «Украина выходит из Минских соглашений».

Сергей Толстов отметил – в Киеве почему-то считают, что достаточно завершить разведение сил в Золотом и Петровском – и путь к «нормандскому саммиту» открыт.