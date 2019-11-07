Политолог заявил, что США копируют поведение террористов ИГ и воруют нефть у Сирии  

Москва, 7 ноября. Россия не будет работать с США по вопросу сирийской нефти, поскольку природные богатства принадлежат народу республики, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Подобным образом Москва отреагировала на решение американского президента Дональда Трампа одобрить расширенную военную миссию по контролю за нефтегазовыми месторождениями в Заевфратье.

По данным издания «ПолитЭксперт», как уточнил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, действия США не что иное, как «открытое воровство недр чужого народа». Политолог заявил, что США копируют поведение террористов ИГ1 (запрещена в РФ) и воруют нефть у Сирии

«Нарушается целый букет норм международного права, начиная от факта вооруженной интервенции в отношении суверенного государства, американцев в Сирию никто не звал, и заканчивая вопросом кражи ресурсов другого государства. Это не может быть оправдано нормами международного права», — подчеркнул он.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты оставят часть военнослужащих в Сирии для «охраны» нефти от боевиков ИГ. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не допустят на нефтяные поля ни Россию, ни армию Сирии.

На днях Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по «обеспечению безопасности» нефтяных месторождений на востоке Сирийской Арабской Республики.

Комментируя намерения президента США, сирийский лидер Башар Асад назвал его «лучшим в истории страны», поскольку тот откровенно заявляет о своих намерениях захватить контроль над нефтяными месторождениями.

Соединенные Штаты заняли нефтяные поля в Сирии под предлогом борьбы с ИГ, но фактически занимаются там незаконной добычей нефти рука об руку с террористами, вывозя ее за пределы Сирийской Арабской Республики. По данным Минобороны РФ, доход от нелегальной добычи ресурсов может составлять не менее 30 миллионов долларов ежемесячно.

1 Организация запрещена на территории РФ.