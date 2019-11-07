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Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет

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Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет

Колумбия, 7 ноября. Научные сотрудники из США выявили новый штамм ВИЧ впервые практически за 20 лет. Об этом сообщает телевизионный канал CNN.

По данным канала, исследования проводила компания Abbott Laboratories совместно с специалистами из Университета Миссури.

Отмечается, что обнаруженный штамм — часть группы М вида ВИЧ-1. У ВИЧ существует большое число различных подтипов или штаммов. Как и прочие вирусы, он может видоизменяться и мутировать в течение какого-то времени, сообщает НСН.

Уточняется, что это первый новый штамм группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году распределили принципы классификации подтипов.

«Это может быть на самом деле вызовом для диагностических тестов», — рассказала ведущий научный сотрудник корпорации Мэри Роджерс.

По словам специалистов, в настоящее время нет никаких причин паниковать или тревожиться на этот счет, поскольку этим вирусом заражено небольшое количество людей, пишут «Известия».

Чтобы объявить о существовании нового подтипа, исследователям необходимо найти три случая заболевания, не связанные друг с другом.

Напомним, в прошлом году ученые сообщили о разработке вакцины, защищающей от трети штаммов ВИЧ.

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Источник: CNN
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