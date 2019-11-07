Москва, 7 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие силы в Сирии задержали супругу, сестру и зятя якобы ликвидированного американцами главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламского государство»1 Абу Бакра аль-Багдади.

Как уточнил Эрдоган, их задержали на сирийской территории. По его словам, в отличие от Соединенных Штатов Турция не кричит о поимке жены главаря ИГ1.

Заявление Эрдогана прокомментировал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По мнению политика, турецкие спецслужбы сработали хорошо. Как пишет Nation News, он уточнил, что «они не кичатся повсюду своими достижениями, а просто работают». В Госдуме прокомментировали задержание Турцией семьи аль-Багдади в Сирии .

«Это работа спецслужб — установление связей. Могу сказать, что спецслужбы Турции идут правильным путем», — сказал депутат.

Еще в самом начале медиа-кампании американского лидера Дональда Трампа представители министерства обороны РФ отметили, что само нахождение главного джихадиста на северо-западе Сирии, где хозяйничает враждебная «Исламскому государству» «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в России), заставляет серьезно усомниться в уверениях Белого дома.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало материал о новой версии операции по ликвидации главаря ИГИЛ1 — военные источники портала Arabi Today заявили, что вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был вместе с семьей убит один из приближенных к «халифу» террористов ИГ. Именно он, а совсем не настоящий лидер крупнейшей в мире террористической организации находился в здании, стертом с лица земли ударом Соединенных Штатов.

Президент Сирии Башар Асад усомнился в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади американским спецназом.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало подробный обзор ситуации с доказательствами того, что операция действительно прошла. Но не по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ, а по возвращению упавших рейтингов президента США Дональда Трампа.

1 Организация запрещена на территории РФ.