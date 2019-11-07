Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу. События дня. ФАН-ТВ

Курдские боевики возобновляют сотрудничество с США Курдские террористы возобновляют сотрудничество с коалицией США в Сирии. Об этом в Twitter написал командир отрядов. Как отметил Мазлум Абди, они будут защищать инфраструктуру северо-востока Сирии. Но, видимо, речь идет вовсе не о защите, а о добыче нефти. Черное золото США на этой территории добывают незаконно. Это доказывают и снимки, которые опубликовало Министерство обороны России. Но Вашингтон прикрывается святой целью. Власти США заявляют, что якобы обеспечивают безопасность нефтяных месторождений.

Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу Россия подготовила ответ на случай выхода США из Договора по открытому небу. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Никаких деталей он не огласил, но отметил, что Вашингтон может нанести очередной удар по международной безопасности. Договор по открытому небу действует уже 27 лет. Согласно документу, 34 страны-участницы могут проводить над территориями друг друга наблюдательные полеты. Но США, видимо, есть что скрывать. Дональд Трамп подписал документ о планах выйти из договора.

Боевики напали на конвой горнодобывающей компании 37 человек убиты и 60 ранены. Таковы печальные результаты нападения боевиков на конвой горнодобывающей компании. ЧП произошло в африканской стране Буркина-Фасо. Злоумышленники напали на колонну из пяти автобусов. В них находились сотрудники канадской компании, а также подрядчики и поставщики. Как сообщает руководство горнодобывающей компании, сама шахта Бунгу не пострадала. Работы на ней продолжаются.