Москва, 7 ноября. Драка депутата Верховной рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко попала на видео.

Ролик был снят украинскими журналистами. Инцидент произошел в киевском аэропорту «Борисполь». Как уточнил глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Герус, причиной конфликта стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России. СМИ было опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского.

Как передает РЕН ТВ, на кадрах руководитель «Радикальной партии» нападает на соперника и обвиняет его в «работе» на РФ.

Ранее украинский депутат Игорь Мосийчук подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Инцидент произошел две недели назад, когда Мосийчук объявил о своем выходе из «Радикальной партии». При этом во время драки Мосийчук ударил Ляшко своей тростью.

«Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью», — пояснил источник.

Он также добавил, что причиной драки стали финансовые разногласия между Ляшко и Мосийчуком. Издание отмечает, что Мосийчук отрицает информацию о драке, а также отказывается называть причины ухода из Радикальной партии.

«Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо. У меня были конфликты с другими членами партии, без имен. О причинах моего выхода из партии я скажу после 21 июля, а может, напишу о них в своих мемуарах», — пояснил Мосийчук.

Стоит отметить, что Мосийчук не первый раз становится участником конфликта с применением силы. Год назад Мосийчук ударил тростью депутата Сергея Лещенко, который намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

В конце мая 2019 года Мосийчук оказался в центре еще одного скандала. 28 мая депутат пришел на прямой эфир телеканала ZIK в состоянии алкогольного опьянения. Позднее Мосийчук попытался оправдаться, заявив, что причиной его «пьяного поведения был наркоз».