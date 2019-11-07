Полиция задержала группу кредитных мошенников в четырех регионах РФ

Москва, 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов одновременно в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших свыше тысячи человек при оформлении кредитов. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По данным ведомства, роли между 16 подельниками были четко распределены: одни находили граждан, нуждающихся в получении денег, другие убеждали потенциальных жертв в том, что за гонорар фирма гарантирует одобрение тем или иным банком необходимой суммы, третьи сидели на звонках в «колл-центре», последние курировали размещение рекламы в Сети.

Полиция задержала злоумышленников в рамках специальной операции. Во время обысков у них изъяли липовые бланки, печати, штампы, оргтехнику, мобильные телефоны, SIM-карты, которые станут вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Ранее следователи предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества.