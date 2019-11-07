Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция задержала группу кредитных мошенников в четырех регионах РФ

35
0 Оставить комментарий

Полиция задержала группу кредитных мошенников в четырех регионах РФ

Москва, 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов одновременно в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших свыше тысячи человек при оформлении кредитов. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По данным ведомства, роли между 16 подельниками были четко распределены: одни находили граждан, нуждающихся в получении денег, другие убеждали потенциальных жертв в том, что за гонорар фирма гарантирует одобрение тем или иным банком необходимой суммы, третьи сидели на звонках в «колл-центре», последние курировали размещение рекламы в Сети.

Полиция задержала злоумышленников в рамках специальной операции. Во время обысков у них изъяли липовые бланки, печати, штампы, оргтехнику, мобильные телефоны, SIM-карты, которые станут вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Ранее следователи предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества.

infox - new
Источник: МВД России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров