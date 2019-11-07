Россия не станет участвовать в преступлениях США, ворующих нефть у Сирии

Москва, 7 ноября. Россия не будет сотрудничать с США, которые незаконно находятся на территории Сирии и воруют нефть у жителей республики. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

«Какое отношение к Сирии имеют Соединенные Штаты? Почему мы должны с ними сотрудничать? Россия неоднократно обозначала свою позицию по этому вопросу», — подчеркнул эксперт.

Гаспарян напомнил, что Россия находится в Сирии на основании мандата законного правительства, возглавляемого Башаром Асадом, в отличие от США. Поэтому нет никаких оснований для присутствия американских военных на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

«Что они вообще там делают? Неважно, «охраняют» ли они вышки, пасут сусликов или что-либо еще. Они не имеют права там быть», — сказал Гаспарян в беседе с Nation News.

Ранее слова эксперта подтвердил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Дипломат подчеркнул, что только народ Сирии может распоряжаться природными богатствами САР, поэтому Москва не намерена взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти.

Напомним, США воруют нефть у жителей Сирии при содействии курдских террористов, которые сотрудничают с экстремистами из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Бандформирования курдов в свое время захватили часть земель САР под предлогом борьбы с ИГИЛ1 и начали притеснять местное население — арабов-суннитов. Кроме того, американские военные и курдские террористы начали выкачивать нефть из месторождений, в разработку которых Сирия в свое время вложила немалые средства.

Ранее космическая разведка Минобороны РФ представила доказательства преступлений США и курдских радикалов, расхищающих сирийскую нефть. Удалось зафиксировать, как многочисленные бензовозы двигались между месторождениями в Заевфратье и нефтеперерабатывающими заводами в Иракском Курдистане, при этом колонна охранялась американскими военными.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал захват сирийской нефти американцами преступлением международных масштабов. Также глава российского МИД подчеркнул, что США находятся в Сирии неправомерно, вопреки позиции законного правительства САР, пишет «Ридус».

1 Организация запрещена на территории РФ.