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Аналитики выявили наиболее закредитованную группу россиян

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Аналитики выявили наиболее закредитованную группу россиян

Москва, 7 ноября. Большая часть граждан РФ со средними доходами систематически пользуется кредитными картами, практически каждый четвертый из этой категории имеет кредит на машину. Об этом сообщается в результатах исследования холдинга «Ромир».

Отмечается, что исследование базируется на данных скан-панели домохозяйств «Ромира» и проведено с целью выяснить уровень жизни разных доходных групп: низкодоходных, средне- и высокодоходных. При отнесении к какой-то из перечисленных групп, кроме самоопределения домохозяйств, бралась во внимание доля трат на продукты питания — для среднедоходной группы составляющая от 20% до 30%. К указанной группе «Ромир» отнес 17%, передает РИА Новости.

Отмечается, что среднедоходный слой населения наиболее закредитован и уязвим. К примеру, 89% граждан с соответствующим уровнем прибыли постоянно пользуется кредитными картами, 22% граждан этой же категории вынуждены выплачивать автомобильный кредит.

«Каждый пятый россиянин (20%) со средним доходом выплачивает кредит на неотложные нужны», — следует из сообщения.

Кроме того, ипотечный кредит имеют 4,6% россиян с высокой прибылью, 5,1% — со средними доходами и 7,9% — с низкими доходами.

Как отметил глава «Ромира» Андрей Милехин, средний класс, как ожидалось, оказался наиболее закредитованной группой населения.

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Источник: РИА Новости
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