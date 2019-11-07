Зеленский трижды оговорился «по Фрейду» во время обсуждения работы «Укроборонпрома»

Киев, 7 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский трижды назвал концерн «Укроборонпром» «концертом» во время пресс-конференции в Харькове.

Посетив промышленные предприятия Харькова, Зеленский заявил, что пришел в шок от проблем, увиденных на заводах, входящих в государственный концерн, после чего поручил правительству разобраться в ситуации.

Президент Украины сообщил, что на местном машиностроительном заводе, выпускавшем во времена СССР 900 танков в год, собран всего один танк за последнее десятилетие. Он указал и на то, что здесь накопились огромные задолженности по зарплате, а уровень оплаты труда остается катастрофически низким.

«Люди работают в помещениях, где температура составляет ноль градусов. Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они работали», — приводит слова Зеленского «Газета.ру».

По его словам, в Харькове сосредоточено около 10% военных мощностей Украины, причем существенная часть их сегодня работает на экспорт, производя армейские машины для других стран. Глава государства поручил членам правительства пересмотреть параметры гособоронзаказа.

В настоящее время на Украине продолжается расследование по факту махинаций в оборонной сфере. В октябре был задержан бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Олег Гладковский, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Если его вина будет доказана, то приближенному экс-президента Украины может грозить до восьми лет тюрьмы. По данным украинских СМИ, действия Гладковского могли нанести ущерб в размере более 10 миллионов долларов.