Политолог уверен, что США расширяют присутствие в Сирии для захвата нефтяных полей

Москва, 7 ноября. Политолог Иван Аркатов назвал ожидаемым решение Вашингтона о расширении военной миссии в Сирии для дальнейшего захвата нефтяных полей.

По словам Аркатова, озвученное ранее президентом США Дональдом Трампом решение о выводе войск из Сирии в очередной раз оказалось дешевым популизмом. На днях глава Белого дома одобрил план по расширению американской военной миссии в богатых нефтью районах Сирийской Арабской Республики.

Как пишет «Инфореактор», США планируют оставить в районе нефтегазовых месторождений не менее 800 военнослужащих. Параллельно Вашингтон будет убеждать мировую общественность, что это делается с целью «защитить» нефтяные поля от террористов.

Заявления США о стремлении к безопасности и стабилизации обстановки в Сирии остаются словами — американцы активно сотрудничают и с курдскими террористами, занимающимися незаконной нефтедобычей, и с бандитами ИГ1 (запрещена в РФ), фактически охраняющими богатые нефтью районы, пока Соединенные Штаты вывозят награбленные ресурсы за границу.

Аркатов отметил, что в своей политике на Ближнем Востоке Трамп идет в кильватере у своих предшественников, преследуя исключительно экономические интересы американских дельцов.

«Какой бы президент в США ни был, он проводит примерно такую же политику. Такие заявления подтверждают одну из реальных целей американцев по провоцированию и разжиганию гражданского конфликта, а потом и войны в Сирии. У США есть только личинные интересы, на остальных им плевать», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что цель Вашингтона — захватить контроль над максимально большим количеством месторождений ресурсов, параллельно разжигая нестабильность. Так был в случае с Ираком, Сирией и другими странами.

«Мировое сообщество действует в угоду США, так как они просто вассалы этого государства. Свою позицию могут выражать и как-то противостоять действиям США могут лишь Россия, Китай, Иран и Турция», — резюмировал Аркатов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки, доказывающие, что Соединенные Штаты уже долгое время занимаются незаконной добычей принадлежащей Сирии нефти, контрабанда которой может приносить Вашингтону не менее 30 миллионов долларов в месяц.

1 Организация запрещена на территории РФ.