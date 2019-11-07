Госдеп рассказал, кто помогает США красть нефть в Сирии

Вашингтон, 7 ноября. Госдепартамент США сообщил, что добыча нефти в подконтрольных американским военным районах Сирии осуществляется местными властями.

Нефтяные поля на восточном берегу реки Евфрат, ранее находившиеся под контролем террористов ИГ1 (запрещена в РФ) и выступавшие основным источником их доходов, содержат до 90% запасов сирийской нефти. Сегодня здесь хозяйничают курдские бандиты из так называемых «Сил демократической Сирии», территории контролируются подразделениями армии США.

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин. Госдепартамент не получал указаний от администрации США что-либо делать с нефтяными месторождениями», — рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант участия компаний из США в добыче сирийской нефти.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты оставят часть военнослужащих в Сирии для «охраны» нефти от боевиков ИГ (запрещена в РФ). Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не допустят на нефтяные поля ни Россию, ни армию Сирии.

На днях Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по «обеспечению безопасности» нефтяных месторождений на востоке Сирийской Арабской Республики.

Комментируя намерения президента США, сирийский лидер Башар Асад назвал его «лучшим в истории страны», поскольку тот откровенно заявляет о своих намерениях захватить контроль над нефтяными месторождениями.

Соединенные Штаты заняли нефтяные поля в Сирии под предлогом борьбы с ИГ (запрещена в РФ), но фактически занимаются там незаконной добычей нефти рука об руку с террористами, вывозя ее за пределы Сирийской Арабской Республики. По данным Минобороны РФ, доход от нелегальной добычи ресурсов может составлять не менее 30 миллионов долларов ежемесячно.

1 Организация запрещена на территории РФ.