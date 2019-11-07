Минстрой предложил ремонтировать изношенные дома за счет жильцов

Москва, 7 ноября. Минстрой РФ планирует разработать программу по капремонту домов с высоким уровнем износа за счет граждан.

Как пишут «Известия», инициативу министерства планируется обсудить в четверг в Государственной думе. Речь идет о не признанных аварийными домах, износ которых составляет 70 и более процентов.

В октябре замглавы Минстроя РФ Максим Егоров сообщил, что рассматривается выделение таких домов в отдельную подпрограмму капитального ремонта для предотвращения их дальнейшего обветшания.

Пресс-служба министерства уточняет, что подпрограмма, как и капремонт, будет оплачиваться гражданами. По решению местных властей допускается софинансирование ремонта из регионального и муниципальных бюджетов.

По мнению экспертов, запуск подпрограммы не должен повлиять на размер взносов, которые жильцы многоквартирных домов платят за капитальный ремонт. Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова сообщает, что капремонт одного жилого здания обходится примерно в 13,7 млн рублей. Расходы на поддерживающее содержание зданий по новой программе Минстроя могут быть меньше в три раза.

По данным Росстата, на конец прошлого года к многоквартирным домам с износом 66-70% в России относились более 231 тысяч зданий, с износом свыше 70% — более 101 тысячи. Это в несколько раз больше, чем официально признанных аварийными.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на расселение более 660 тысяч россиян из аварийного жилья в ближайшие шесть лет из федерального бюджета будет направлено около 500 млрд рублей.