Боевики атаковали конвой горнодобывающей компании в Буркина-Фасо

Москва, 7 ноября. Вооруженные бандиты напали на конвой горнодобывающей компании в Буркина-Фасо, 37 человек были убиты, 60 получили ранения.

Об инциденте сообщил портал Faso со ссылкой на губернатора региона. По данным издания, боевики атаковали конвой на шахте Бунгу. Колонна из пяти автобусов передвигалась в сопровождении военных. В автобусах находились сотрудники канадской компании, а также подрядчики и поставщики. Руководство горнодобывающей компании уточняет, что сама шахта не пострадала, добыча золота продолжается.

МИД Канады осудил нападение террористов на автоколонну.

«Канада осуждает террористическую атаку на колонну, в которой находились жители Буркина-Фасо, работающие на канадскую горнодобывающую компанию Semafo», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в Twitter.

Ведомство не уточняет, были ли среди погибших и пострадавших граждане Канады.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что вооруженные бандиты напали на католическую церковь в Буркина-Фасо, жертвами стали шесть человек, среди них — священник.