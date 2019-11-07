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Новости Сирии

СМИ сообщают об обстреле жилых кварталов Алеппо

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СМИ сообщают об обстреле жилых кварталов Алеппо

Дамаск, 7 ноября. Ближневосточные СМИ сообщили, что боевики обстреляли жилые кварталы сирийского города Алеппо.

По данным телеканала Al Ekhbariya, снаряды разорвались в нескольких жилых районах Алеппо, а также возле муниципального дворца и мечети Садык. По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб, более десяти получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы города.

Сообщается, что сирийская армия в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня нанесла удар по позициями вооруженных бандформирований, уничтожив несколько реактивных установок, из которых террористы вели обстрел.

Ранее «Газета.ру» сообщила. что боевики ИГ1 (запрещена в РФ) атаковали пограничную заставу в Таджикистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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