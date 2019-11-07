Трамп подтвердил намерение встретиться с Эрдоганом 13 ноября

Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ожидает встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 ноября.

По словам Трампа, он провел «очень хороший» телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого стороны затронули вопросы борьбы с терроризмом и ситуацию в Сирии.

«У меня состоялся очень хороший разговор с президентом Турции. Он сообщил, что они захватили множество боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ — прим. ФАН), в том числе жену и сестру террориста аль-Багдади. Также мы обсудили границу с Сирией, искоренение терроризма, прекращение враждебности с курдами и многие другие вопросы. С нетерпением жду встречи с Эрдоганом в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме», — написал президент США в своем Twitter.

9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию «Источник мира» с целью зачистить территорию вдоль сирийско-турецкой границы от вооруженных курдских бандформирований. Ранее курдские террористы оккупировали этот район, после чего начали наводить здесь свои порядки, дискриминируя коренное арабо-суннитское население. Бандиты курдского происхождения организовали «коридоры», по которым снабжали оружием действующую на территории Турции и признанную Анкарой террористической организацией Рабочую партию Курдистана.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, по итогам которых был принят совместный меморандум по урегулированию ситуации в Сирии, фактически положивший конец турецкой операции «Источник мира». Согласно условиям документа, российская военная полиция и подразделения сирийской армии вводятся в районы, граничащие с территорией, на которой действует Турция. Россия гарантировала, что курдские банды в срок до 30 октября покинут 30-километровую «зону безопасности» вдоль границы. В день истечения отведенного срока глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе вооруженных формирований курдов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Трамп одобрил план военной миссии США по «защите» нефтяных месторождений в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.