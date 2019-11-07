Клинцевич ответил украинской националистке, грезящей «победой над Москвой»

Москва, 7 ноября. Российский сенатор Франц Клинцевич ответил украинской националистке, давшей советы президенту Украины для «победы над Москвой».

Ранее украинская националистка Маруся Зверобой, принимавшая участие в гражданской войне в Донбассе, посоветовала Владимиру Зеленскому пойти на сотрудничество с бывшим главой Украины Петром Порошенко. По словам Зверобой, это поможет Киеву «одержать победу над Россией».

«Зеленскому надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же ошибки, как они делают сейчас», — уверяет националистка.

Она отметила, что действующий украинский президент уничтожает достигнутые ранее «успехи» Киева на международном уровне, его дипломатическую работу Зверобой назвала «катастрофой» и посоветовала поспешить со вступлением Украины в НАТО.

Клинцевич указал, что продолжение политики Порошенко приведет Зеленского к развалу страны.

«Видимо, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой всерьез полагает: то, что хорошо для националистов, хорошо и для Украины. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Сотрудничество Зеленского с Порошенко неизбежно обернется продолжением прежней тупиковой политики, которая может привести только к распаду Украины», — отметил сенатор.

По словам Клинцевича, единственным способом сохранения украинской государственности остается реализация Минских соглашений.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Донбасса отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева выпустил лишь один танк.